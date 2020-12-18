إيران تطلق سراح "زومبي أنجلينا جولي" بعد ضغط الناشطين

أطلقت السلطات الإيرانية سراح المراهقة المعروفة إعلامياً بـ"زومبي أنجلينا جولي" من سجن طهران، وذلك لقاء كفالة مالية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ويوم الجمعة الماضي، جرى الحكم على الشابّة التي تُدعى فاطمة خيشفاند (19 عاماً) بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك بعد اعتقالها بسبب نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبحسب التقارير، فإن فاطمة اعتقلت يوم 5 تشرين الأول 2019 مع 3 إيرانيات أخريات ينشطن على موقع "انستغرام".



ووفقاً للناشطة الإيرانية المقيمة بالولايات المتحدة، مسيح علي نجاد، فقد جاء إطلاق سراح فاطمة بعد حملة ضغط كبيرة قام بها ناشطون إيرانيون خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل.



ودعت علي نجاد النجمة أنجلينا جولي لإعلان تضامنها مع الفتاة، وأضافت: "والدة فاطمة كانت تبكي كل يوم من أجل إطلاق سراح ابنتها". وتابعت: "إيران لديها تاريخ في تعذيب النساء".



يُشار إلى أنّ فاطمة كانت تنشر صوراً لها على إنستغرام، حيث يتابعها أكثر من 486 ألف شخص، وتظهرها شبيهة بالنجمة الأمريكية أنجلينا جولي، لكن بشكل غريب جداً.



وفي البداية، ادعت فاطمة بأنها أجرت عمليات تجميلية لذلك، لكنها أقرت أنها تستخدم برامج الفوتوشوب للتلاعب بصورها.