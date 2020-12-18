عربي-دولي

إيران تطلق سراح "زومبي أنجلينا جولي" بعد ضغط الناشطين

Lebanon 24
18-12-2020 | 21:30
A-
A+
Doc-P-776206-637439144174239392.jpg
Doc-P-776206-637439144174239392.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت السلطات الإيرانية سراح المراهقة المعروفة إعلامياً بـ"زومبي أنجلينا جولي" من سجن طهران، وذلك لقاء كفالة مالية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويوم الجمعة الماضي، جرى الحكم على الشابّة التي تُدعى فاطمة خيشفاند (19 عاماً) بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك بعد اعتقالها بسبب نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب التقارير، فإن فاطمة اعتقلت يوم 5 تشرين الأول 2019 مع 3 إيرانيات أخريات ينشطن على موقع "انستغرام".

ووفقاً للناشطة الإيرانية المقيمة بالولايات المتحدة، مسيح علي نجاد، فقد جاء إطلاق سراح فاطمة بعد حملة ضغط كبيرة قام بها ناشطون إيرانيون خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل.

ودعت علي نجاد النجمة أنجلينا جولي لإعلان تضامنها مع الفتاة، وأضافت: "والدة فاطمة كانت تبكي كل يوم من أجل إطلاق سراح ابنتها". وتابعت: "إيران لديها تاريخ في تعذيب النساء".

يُشار إلى أنّ فاطمة كانت تنشر صوراً لها على إنستغرام، حيث يتابعها أكثر من 486 ألف شخص، وتظهرها شبيهة بالنجمة الأمريكية أنجلينا جولي، لكن بشكل غريب جداً.

وفي البداية، ادعت فاطمة بأنها أجرت عمليات تجميلية لذلك، لكنها أقرت أنها تستخدم برامج الفوتوشوب للتلاعب بصورها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:16 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2020-12-18
23:30 | 2020-12-18
23:26 | 2020-12-18
23:20 | 2020-12-18
23:00 | 2020-12-18
23:00 | 2020-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website