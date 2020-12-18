القصة الكاملة لهروب "نساء داعش" في أفغانستان.. فيديو يكشف الكثير

ووفقاً لتقرير نشرته "قناة الآن"، فإنّ السيدتينِ اللتين قابلتهما ميرونوفا هما في الثلاثينات من العمر تقريباً، وكل واحدة لديها طفلان".

وتقول الباحثة: "المرأة الأولى لحقت بوالدها في الحقيقة، والذي بقي في أفغانستان من 8 إلى 9 سنوات مع إبنِهِ أيضاً. بعد نشوب خلاف عائلي مع زوجِها، فضلت ببساطة الذهاب إلى أسرتها، التي كانت منخرطة في القتال في أفغانستان".