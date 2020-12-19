"لا خروج إلا لفرد واحد".. إيطاليا تفرض الحظر الشامل

أعلن رئيس وزراء إيطاليا، إحدى الدول الأكثر تضرّرا من جائحة كوفيد-19، مساء الجمعة، فرض حجر في فترة أعياد نهاية السنة، يمتدّ من 21 ديسمبر حتّى 6 كانون الثاني.





ووفق البيانات التي جمعتها وكالة فرانس برس حول أوروبا، تجاوزت إيطاليا المملكة المتحدة (64,026 وفاة) تليها فرنسا (57,567) وإسبانيا (47,624) وروسيا (46,453) وبولندا (22,676). وقال رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، إثر جلسة لمجلس الوزراء، إنّه سيتمّ خلال هذه الفترة غلق المتاجر والحانات والمطاعم، على أن يُمنع أيضا التنقّل من منطقة إلى أخرى، وإنّه سيُسمح مبدئيا لفرد واحد من كلّ عائلة بالخروج مرّة واحدة باليوم.ووفق البيانات التي جمعتها وكالة فرانس برس حول أوروبا، تجاوزت إيطاليا المملكة المتحدة (64,026 وفاة) تليها فرنسا (57,567) وإسبانيا (47,624) وروسيا (46,453) وبولندا (22,676).