عربي-دولي

اتفاق سوري-روسي حول نشر "الأسلحة في الفضاء".. هذه التفاصيل

Lebanon 24
19-12-2020 | 06:46
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قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن روسيا وسوريا اتفقتا على ألا تكونا أول من ينشر أسلحة في الفضاء.

وبحسب ما نشرته قناة "العالم"، فقد جاء في الرسالة يوم الجمعة ما يلي:

"وقع وزيرا خارجية روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية، سيرغي لافروف وفيصل مقداد، في 17 كانون الأول، بيانا مشتركا بشأن عدم نشر الأسلحة الأولى في الفضاء (NPOK)".

وقال البيان "في بيان مشترك، أكدت روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية على ضرورة إبرام معاهدة دولية تحظر نشر واستخدام الأسلحة في الفضاء، ودعوا الدول غير المشاركة في المبادرة (NPOK) إلى النظر في إمكانية الانضمام الكامل إليها".

وأكدت وزارة الخارجية أن هذه المبادرة هي عامل سياسي مهم يساهم في ضمان الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة للجميع، وزيادة القدرة على التنبؤ واستدامة أنشطة الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

ووصل وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، منذ يومين إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية التقى خلالها كبار المسؤولين الروس، وعلى رأسهم وزير الخارجية سيرغي لافروف.
المصدر: وكالات
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