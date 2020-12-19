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سلالة كورونا الجديدة.. جونسون يستدعي كبار الوزراء

Lebanon 24
19-12-2020 | 07:42
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ذكرت صحيفة "تلغراف" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استدعى كبار الوزراء مساء الجمعة لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا توصف بأنها أشد خطورة.

وأضافت الصحيفة أنه من المحتمل تشديد قيود مكافحة الفيروس اعتبارا من السبت، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة قد تشمل قيودا على التنقل والسفر بين جنوب شرق إنجلترا، بما فيها العاصمة لندن وباقي أنحاء البلاد.

وذكرت الصحيفة أيضا أن مسؤولين من الحكومة يتوقعون إقرار لقاح للوقاية من كوفيد-19 طورته شركة "أسترازينيكا" وجامعة أوكسفورد، يوم 28 أو 29 كانون الأول، ما قد يسهم في تسريع حملة التطعيم.

وقال جونسون الجمعة إنه يأمل في أن تتفادى إنجلترا فرض إجراءات عزل عام للمرة الثالثة بعد عيد الميلاد.
المصدر: وكالات
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