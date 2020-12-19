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تركيا.. 8 قتلى بحريق في قسم العناية المركزة لمرضى كورونا في غازي عنتاب

Lebanon 24
19-12-2020 | 08:45
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لقي ثمانية أشخاص مصرعهم جراء حريق نشب اليوم السبت في غرفة العناية المركزة المخصصة للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى بمدينة غازي عنتاب جنوب تركيا.

وأعلن مستشفى جامعة SANKO في بيان له، حسب وكالة "الأناضول" الرسمية، أن الحادث المأساوي وقع صباح اليوم السبت بسبب عطلة في نظام خاص بالإمداد بالأكسجين.

وتمكن طاقم المستشفى ورجال الإطفاء من السيطرة على الحريق خلال فترة قصيرة، لكنه أودى بأرواح ثمانية مرضى تتراوح أعمارهم بين 56 و85 عاما.

وأوضح بيان المستشفى أن سبعة من الضحايا لقوا حتفهم في موقع الحادث، فيما توفىي الأخير خلال نقله إلى مستشفى آخر.

وأكد البيان نقل 14 مريضا آخرين كان يخضعون للعناية المركزة إلى مستشفيات أخرى، مشيرا إلى أن تحقيقا بدأ في الحادث.
المصدر: وكالات
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