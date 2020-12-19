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أردوغان لميركل: نريد فتح صفحة جديدة مع أوروبا

Lebanon 24
19-12-2020 | 09:30
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في اتصال عبر الفيديو، أنه يريد فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار بيان للرئاسة التركية، إلى أن أردوغان قال: "هناك فرصة جديدة لتعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد، لكن بعض الدول تحاول خلق أزمة لتخريب هذه الأجندة الإيجابية"، من دون أن يتطرق البيان لتلك الدول.

ودعا الرئيس التركي قادة الاتحاد إلى مراجعة الاتفاق المبرم عام 2016 حول مسألة المهاجرين، معتبرا أن "هذه المراجعة ستكون مفتاح أجندة إيجابية مع أوروبا".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي دفع أمس الخميس، إلى أنقرة مبلغ 6 مليارات يورو، الذي تعهد به بموجب الاتفاق المبرم.

وفيما يتعلق بالخلاف مع اليونان وقبرص، أكد أردوغان أن "دور بلاده بناء"، متهما اليونان برفض التفاوض.

وفرض القادة الأوروبيين خلال قمة عقدت في بروكسل الأسبوع الماضي، عقوبات على أنقرة بسبب "أفعالها الأحادية واستفزازاتها" في شرق البحر المتوسط، الغني بالغاز، حيث تتنازع تركيا السيادة على مناطق بحرية مع اليونان وقبرص.
المصدر: وكالات
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