محمد بن راشد: الإمارات الأولى في الشرق الأوسط في كفاءة التعامل مع "كورونا"

قال حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس الجمعة إن الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، والـ 14 عالميا في كفاءة التعامل مع جائحة فيروس "كورونا" المستجد.





وعلق الشيخ محمد بن راشد على نتائج الاستبيان العالمي قائلا: "كفاءة وحسن أداء يشهد له العالم.. ويضع بصمة مضيئة في تاريخنا". وأعلن عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أنه "وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة تصدره "براند فايننس" من بريطانيا وعبر استبيان شمل عشرات الآلاف في 105 دول حول العالم.. جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ14 عالميا في كفاءة التعامل مع جائحة (كوفيد-19)".وعلق الشيخ محمد بن راشد على نتائج الاستبيان العالمي قائلا: "كفاءة وحسن أداء يشهد له العالم.. ويضع بصمة مضيئة في تاريخنا".