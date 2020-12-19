محمد بن راشد: الإمارات الأولى في الشرق الأوسط في كفاءة التعامل مع "كورونا"

وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة تصدره براند فايننس من بريطانيا وعبر استبيان شمل عشرات الآلاف في ١٠٥ دولة حول العالم..جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وال١٤ عالميا في كفاءة التعامل مع جائحة كوفيد..كفاءة وحسن أداء يشهد له العالم.. ويضع بصمة مضيئة في تاريخنا
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 18, 2020
وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة تصدره براند فايننس من بريطانيا وعبر استبيان شمل عشرات الآلاف في ١٠٥ دولة حول العالم..جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وال١٤ عالميا في كفاءة التعامل مع جائحة كوفيد..كفاءة وحسن أداء يشهد له العالم.. ويضع بصمة مضيئة في تاريخنا