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عربي-دولي
منع التجمعات والاحتفالات.. كيف سيكون رأس السنة في مصر؟
Lebanon 24
19-12-2020
|
10:00
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أكد مساعد وزير السياحة المصرية، عبد الفتاح العاصي، أن الوزارة تطبق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا في الفنادق، وأنها أصدرت توصيات للمنشآت السياحية بمنع التجمعات في رأس السنة.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "مساء دى إم سى": "لسنا في صدد تعكير مزاج أحد ما، ولكن العالم كله يطبق الإجراءات لمنع تفشى كورونا بمنع التجمع أو إقفال الفنادق وغيرها".
وتابع: "الوزارة أصدرت توصيات للمنشآت السياحية بمنع التجمعات في رأس السنة، كما تقوم فرقها بمتابعة تطبيق الإجراءات في تلك المحال".
وجددت الوزارة تحذيراتها، متوعدة المخالفين بعقوبات صارمة، ومؤكدة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لفتح وإغلاق المطاعم والكافتيريات السياحية طبقا للمواعيد المحددة من مجلس الوزراء.
وأكدت استمرار إغلاق الملاهي الليلية وصالات الرقص لحين صدور قرار من الوزارة، في ضوء الإجراءات التي ستتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشددت، على استمرار حظر إقامة الأفراح والحفلات والمناسبات أو التجمعات في الأماكن والقاعات المغلقة، لحين صدور قرار بإعادة الفتح.
المصدر:
وكالات
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