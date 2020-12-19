عربي-دولي

"بؤرة كورونا" الأفريقية.. ما سر الوفيات المنخفضة؟

Lebanon 24
19-12-2020 | 11:00
A-
A+
Doc-P-776356-637439661401196805.jpg
Doc-P-776356-637439661401196805.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع دخول جنوب أفريقيا في خضم الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، قال علماء أن ادلة جديدة تشير إلى أن ربع سكان البلاد على الأقل، أصيبوا بفيروس كورونا حتى الآن.

ومع الارتفاع الهائل في أعداد المصابين، الذي فاق أحيانا عددا من الدور الأوروبية التي ضربت بقوة بالوباء، تسجل جنوب أفريقيا ودول أخرى في القارة السمراء، معدلات وفيات منخفضة جدا، وهو ما مثل لغزا علميا حقيقيا.
ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، يعزى الخبراء على نطاق واسع معدلات الوفيات المنخفضة نسبيا من الوباء الذي تم الإبلاغ عنه في جنوب أفريقيا وفي العديد من البلدان الأفريقية الأخرى إلى التركيبة السكانية - حيث يبلغ متوسط العمر في القارة حوالي نصف متوسط العمر في أوروبا والولايات المتحدة.
وبالإضافة إلى ذلك، تحرك الحكومات المبكر والصارم لفرض إجراءات الإغلاق التي اتخذتها العديد من الدول الأفريقية، ساعدت بلا شك على تأخير انتشار الفيروس ومنحت الدول وقتا ثمينا للاستعداد.

لكن 3 من كبار علماء الأوبئة المشاركين في استطلاعات الانتشار المصلي في جنوب أفريقيا قالوا إن البيانات العلمية التي تم تجميعها يمكن أن تثبت أيضا، الفرضية القائلة بأن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة قد يكون لديهم مستوى معزز من المناعة ضد "كوفيد-19" بسبب تاريخ من التعرض لأمراض أخرى.
وقالت كبيرة علماء الأوبئة في مستشفى كريس هاني باراغوانث الأكاديمي في سويتو، الطبيبة بورتيا موتيفيدزي: "إنه لغز علمي حقيقي".
وأضافت "أعتقد أنها نظرية علمية ممكنة مفادها أن هذه المناطق المزدحمة كانت دائما عرضة للإصابة بالأمراض ولديها معدلات إصابة عالية، لذا ربما منعها بطريقة ما من الإصابة بفيروس كورونا بشكل يهدد حياتهم".
أما خبيرة اللقاحات البارزة في جامعة ويتس، هيلين ريس، فقالت: "معدل الوفيات أقل هنا. هناك شيء ما يجب أن يفسر ذلك. يعيش الكثير من الناس في أماكن مزدحمة للغاية وهناك نظرية واحدة هي أن الأجسام المضادة الموجودة مسبًا لفيروسات كورونا الأخرى تتفاعل بشكل تبادلي".
وأظهرت الأبحاث التي أُجريت في تنزانيا وزامبيا، والتي نُشرت في المجلة الدولية للأمراض المعدية، كذلك أدلة على وجود مستويات عالية بشكل ملحوظ من "التفاعل المتبادل" في السكان - مما يزيد من احتمال زيادة المناعة ضد "كوفيد-19" بسبب التعرض لأمراض أخرى.
ورفض الطبيب نغوي نسينغا، الذي ينسق استجابة منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا في أفريقيا، تقبل فكرة أن الأسباب المجتمعية هي وحدها التي قللت ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في أفريقيا، مشيرا إلى أن دور الأشخاص والمنظمات يجب أن يحترم كذلك.
وقال نسينغا: "فرضية المناعة المتقاطعة، للأشخاص الذين لديهم نوع من المناعة ضد "كوفيد-19" معقولة. ولكن من الواضح أن التدخلات البشرية لعبت دورا. إنه أمر محبط بعض الشيء بالنسبة لنا، أن يتم زعم أن الأفارقة لا يستطيعون حل الأزمات بأنفسهم. يثنون على دول العالم الأخرى لاتخاذها إجراءات صحيحة بمواجهة كورونا، بينما يقولون أن البلدان الأفريقية ساعدتها عوامل الطقس والشباب وعوامل أخرى".
المصدر: "سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2020-12-19
13:25 | 2020-12-19
12:30 | 2020-12-19
12:00 | 2020-12-19
11:46 | 2020-12-19
11:45 | 2020-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website