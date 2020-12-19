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عربي-دولي
دعوات لتعيين إيراني لمنصب مهم في مجلس الأمن الأميركي.. هذا اسمه
Lebanon 24
19-12-2020
|
10:15
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أفادت وسائل إعلام أميركية بأن أحد مؤسسي "المجلس الوطني الإيراني الأميركي" (NIAC)، تريتا بارسي، مرشح لتولي مقعد في مجلس الأمن القومي بإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.
وأكد موقع "بوليتيكو" أمس الجمعة أن اسم بارسي كان ضمن قائمة سلمها إلى بايدن تحالف للقوى اليسارية التقدمية، وهي تضم أسماء أكثر من 100 مرشح لمناصب رفعة معنية بالسياسات الخارجية في الإدارة المستقبلية.
وأوضح التقرير أن القائمة تضم خبراء ونشطاء في المنظمات الحقوقية والمناهضة للحروب ومراكز الدراسات المشتركة بين الأحزاب، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية ومفكرين غير تقليديين لديهم تجربة بالعمل الحكومي.
وقالت كبيرة الأعضاء في "مركز السياسة لدولية" التقدمي ياسمين طيب، إن نحو 65% من المرشحين نساء أو ليسوا من ذوي البشرة البيضاء.
وأوصت القوى التقدمية بايدن بتعيين بارسي، وهو مسؤول أممي سابق أيضا، لمنصب مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي.
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