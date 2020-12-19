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أعراض حساسية غير متوقعة لدى بعض متلقي لقاح "فايزر".. مسؤول يكشف

Lebanon 24
19-12-2020 | 10:45
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أكد مسؤول صحي أميركي أن اللقاح ضد فيروس كورونا الذي طورته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتيك" الألمانية تسبب في رد فعل تحسسي لدى عدد من الذين خضعوا للتطعيم به في الولايات المتحدة.

وصرح مدير مركز تقييم البيولوجيا والأبحاث في إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، بيتر ماركس، أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة، بأن التحقيق جار في ظهور أعراض تحسسية لدى خمسة أشخاص على الأقل بعد تلقيهم اللقاح، مشيرا إلى أن هذه الحالات سجلت في أكثر من ولاية، منها ألاسكا.

ورجح المسؤول أن سبب ظهور هذه الأعراض غير المتوقعة يعود إلى مادة بولي إيثيلين جلايكول (PEG) التي يضمها لقاح "فايزر" وكذلك لقاح شركة "موديرنا" الذي اعتمدته الولايات المتحدة أمس.

وذكّرت وسائل إعلام بورود تقارير عن حالتين مشابهتين وقعتا الأسبوع الماضي في بريطانيا حيث انطلقت حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "فايزر".
المصدر: وكالات
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