20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تركيا تقصف 8 مناطق في إقليم كردستان
Lebanon 24
19-12-2020
|
11:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن الطيران الحربي التركي قام بقصف ثماني مناطق في إقليم كردستان في ساعات الصباح الأولى.
ونقل مراسل القناة عن نشطاء في الإقليم، أن "طائرات تركية قصفت ثماني قرى صباح اليوم في منقطتي دركاريان وباتيفا في قضاء زاخو".
وأضاف "لم تعرف حتى الآن إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أم لا".
ويوم السبت الماضي أفاد القناة بأن مناطق في إقليم كردستان العراق تعرضت إلى قصف جوي تركي استهدف قرى مدنية.
واستدعت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق، السفير التركي لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي الذي طال عددا من المناطق بشمال العراق.
وتضمنت المذكرة إدانة الحكومة العراقية لانتهاكات حرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، واعتبرت أنه مخالف للمواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل.
وتبرر تركيا عمليات القصف هذه بـ"حربها" ضد حزب العمال الكردستاني (التركي) الذي ينشط في المناطق الحدودية الجبلية بشمال العراق.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
طلبت من مسافر إيصال حقيبتها إلى الطائرة.. فحصل ما لم يكن في الحسبان
Lebanon 24
طلبت من مسافر إيصال حقيبتها إلى الطائرة.. فحصل ما لم يكن في الحسبان
19:16 | 2020-12-18
18/12/2020 07:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام 2020 الأخيرة.. صندوق المفاجآت السعيدة لمواليد 5 أبراج!
Lebanon 24
أيام 2020 الأخيرة.. صندوق المفاجآت السعيدة لمواليد 5 أبراج!
15:00 | 2020-12-18
18/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار بـ5500 ليرة وهذا ما سيجري بالمصارف.. سيناريوهان ينتظران لبنان
Lebanon 24
الدولار بـ5500 ليرة وهذا ما سيجري بالمصارف.. سيناريوهان ينتظران لبنان
06:37 | 2020-12-19
19/12/2020 06:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ربطة الخبز بـ 250 ليرة فقط في طرابلس!
Lebanon 24
ربطة الخبز بـ 250 ليرة فقط في طرابلس!
06:15 | 2020-12-19
19/12/2020 06:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون يسرقون مطعم "ماكدونالدز" في زحلة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
مسلحون يسرقون مطعم "ماكدونالدز" في زحلة.. إليكم التفاصيل
20:11 | 2020-12-18
18/12/2020 08:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2020-12-19
"تعاون محدود وتوقف مفاجئ".. خلاف بين فريق بايدن الانتقالي والبنتاغون
13:25 | 2020-12-19
دون وقوع إصابات.. سقوط 5 صواريخ على قاعدة أميركية في أفغانستان
12:30 | 2020-12-19
الولايات المتحدة تعتزم إغلاق آخر قنصليتين لها في روسيا
12:00 | 2020-12-19
إتفاقية الـ400 مليار "مناورة فقط".. لهذه الأسباب الصين لن تنقذ إيران من الانهيار
11:46 | 2020-12-19
رئيس دولة يشتكي على نفسه ويدفع غرامة
11:30 | 2020-12-19
سليماني في البرلمان العراقي.. وجدل واسع (فيديو)
فيديو
شركة "Xiaomi" تستعدّ لإطلاق هاتفها الجديد بمواصفات متطورة! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تستعدّ لإطلاق هاتفها الجديد بمواصفات متطورة! (فيديو)
18:00 | 2020-12-18
19/12/2020 14:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
15:00 | 2020-12-17
19/12/2020 14:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
19/12/2020 14:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact