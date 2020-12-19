"تعاون محدود وتوقف مفاجئ".. خلاف بين فريق بايدن الانتقالي والبنتاغون

أعرب الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عن إحباطه من مستوى التعاون الذي يتلقونه من المعينين السياسيين في وزارة الدفاع (البنتاغون)، قائلا إنه كان هناك "توقف مفاجئ في التعاون المحدود بالفعل هناك".

واجتمع فريق بايدن الانتقالي مع مسؤولين في وكالات مختلفة للحصول على مراجعات مفصلة للبرامج والتحديات التي سترثها الإدارة الجديدة، وهي عملية تأخرت عندما رفضت إدارة الخدمات العامة إصدار تأكيد رسمي بأن بايدن فاز في الانتخابات.

وحدث التأخير عندما رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عين من يديرون إدارة الخدمات العامة، الاعتراف بخسارة الانتخابات.

وقال يوهانس أبراهام، المدير التنفيذي لعملية الانتقال، للصحفيين إن فرق مراجعة إدارة بايدن في وزارة الدفاع علمت يوم الخميس "بسحب الاجتماعات" وأبلغت عنها على الفور.

ودعا أبراهام للاجتماعات وطلبات الحصول على معلومات لاستئنافها على الفور. وقال أبراهام إنه "يمكن أن يكون للفشل في العمل معا عواقب تتجاوز كانون الثاني".

وقدمت وزارة الدفاع أمس الجمعة تقييما مختلفا. وأصدرت بيانا قالت فيه إن هناك "وقفة عطلة متفق عليها بشكل متبادل" تبدأ يوم السبت.

وقال مسؤولو الدفاع إن بعض الاجتماعات قد تم تأجيلها حتى يتمكن موظفو الوزارة من التركيز على القضايا المرتبطة بإمكانية الإغلاق الجزئي للحكومة مساء الجمعة إذا لم يتمكن الكونغرس من الاتفاق على تشريع للتخفيف من آثار كوفيد – 19.

وأقر الكونغرس قانون إنفاق مؤقت لمدة يومين مساء أمس الجمعة، لتجنب الإغلاق.

وقال كريستوفر ميلر، القائم بأعمال وزير الدفاع، إن "تركيزنا الرئيسي في الأسبوعين المقبلين هو دعم الطلبات الأساسية للحصول على معلومات" حول عملية وارب سبيد وكوفيد – 19 "لضمان عملية انتقال مثالية".

ورد أبراهام قائلا "اسمحوا لي أن أكون واضحا: لم يكن هناك اتفاق متبادل بشأن عطلة".

وأضاف "في الواقع، نعتقد أنه من المهم أن تستمر الإحاطات وغيرها من الالتزامات خلال هذه الفترة حيث لا يوجد وقت نضيعه".

وكان قد جرى تعيين ميلر في المنصب منذ أكثر من خمسة أسابيع بقليل، بعد أن أقال ترامب وزير الدفاع آنذاك مارك إسبر. واستبدل ميللر بسرعة عددا من كبار مستشاري السياسة بالموالين لترامب الذين قد يكونون أقل رغبة أو قدرة على المشاركة بفعالية في عملية الانتقال.

وقال ميللر إن الوزارة لا تزال ملتزمة بعملية انتقال كاملة وشفافة وتعمل على إعادة جدولة حوالي 20 مقابلة مع 40 مسؤولا إلى ما بعد الأول من يناير.

وأضاف أن الوزارة أجرت بالفعل 139 مقابلة وقدمت 5300 صفحة من المعلومات غير العامة أو السرية.

وأوضح أبراهام أن فريق بايدن الانتقالي غير راض عن هذا القرار. ويصبح بايدن رئيسا بعد ظهر العشرين من يناير.

وقال أبراهام "كان هناك العديد من الوكالات والإدارات التي سهلت تبادل المعلومات والاجتماعات خلال الأسابيع القليلة الماضية. في الوقت نفسه كانت هناك جيوب من العناد، ووزارة الدفاع واحدة من تلك الجيوب".