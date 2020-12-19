روسيا تخطط لتطعيم 60% من السكان البالغين بلقاح ضد كورونا

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن السلطات الطبية تخطط لتطعيم حوالي 60٪ من السكان البالغين في روسيا بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير، في برنامج تلفزيوني: " نخطط لتطعيم، 60٪ من السكان البالغين بلقاحات ضد كوفيد".

وأكد الوزير، أن الصناعة الروسية قادرة على تلبية احتياجات روسيا، من اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وقال: "الطاقات الإنتاجية كبيرة جدا اليوم، ونحن على ثقة من أن هذه الطاقات الإنتاجية، قادرة على تغطية احتياجات بلادنا".

وأشار الوزير، إلى أنه تم تسجيل في روسيا حالات منفردة لتكرار الإصابة بعدوى فيروس كورونا.