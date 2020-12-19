16
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
"تقرير" يحرج منظمة الصحة.. كشف حقيقة كورونا بإيطاليا
Lebanon 24
19-12-2020
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر كاتب تقرير لمنظمة الصحة العالمية تم سحبه بشأن استجابة إيطاليا لفيروس كورونا رؤساءه في أيار من أن الناس قد يموتون وأن الوكالة التابعة للأمم المتحدة قد تعاني من ضرر "كارثي" لسمعتها إذا سمحت للمخاوف السياسية بطمس الوثيقة.
وبحث التقرير الشامل الكيفية، التي كان عليها رد فعل الحكومة الإيطالية والنظام الصحي بعد أن أصبحت البلاد بؤرة تفشي المرض في أوروبا أواخر شباط، في ظل بيانات في الوقت الفعلي ودراسات حالة لما نجح وما لم يكن يهدف إلى مساعدة البلدان الأخرى على الاستعداد مع انتشار الفيروس.
وقامت الوكالة بإزالة التقرير بعد يوم من نشره على موقعها على الإنترنت، ما دفع المسؤول الذي نسق العمل إلى مناشدة رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مباشرة في 28 أيار والتحذير من أن اختفاء التقرير يقوض مصداقية منظمة الصحة العالمية.
وحذر من أن أي محاولات أخرى للرقابة من شأنها أن تقوض استقلالية الوكالة وعلاقاتها مع الدول المانحة التي مولت البحث.
وكتب فرانشيسكو زامبون، كبير المنسقين الميدانيين لمنظمة الصحة العالمية لإيطاليا وأقاليمها أثناء الوباء، قائلا إن التعامل مع التقرير يمكن أن يتسبب في "فضيحة كبيرة، في لحظة حساسة بالنسبة لوكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة مع التحقيق المقبل بشأن "كوفيد 19".
ونشر التقرير، الذي كتبه زامبون وفريق من خبراء ومستشاري الصحة العامة في منظمة الصحة العالمية، في 13 أيار بعد أن حصل على الموافقات اللازمة داخل نظام الأمم المتحدة، وفقا لوثائق منظمة الصحة العالمية الداخلية، التي أطلعت عليها أسوشيتد برس.
وتزايدت المخاوف بشأن التقرير المفقود في الأسابيع الأخيرة، ما أثار انتقادات لقيادة منظمة الصحة العالمية للاستجابة العالمية للوباء الذي دفع الوكالة إلى الموافقة على تحقيق مستقل لأدائها.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة
الدولار بـ5500 ليرة وهذا ما سيجري بالمصارف.. سيناريوهان ينتظران لبنان
Lebanon 24
الدولار بـ5500 ليرة وهذا ما سيجري بالمصارف.. سيناريوهان ينتظران لبنان
06:37 | 2020-12-19
19/12/2020 06:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ربطة الخبز بـ 250 ليرة فقط في طرابلس!
Lebanon 24
ربطة الخبز بـ 250 ليرة فقط في طرابلس!
06:15 | 2020-12-19
19/12/2020 06:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يجتاح صفحات مواقع التواصل.. هذه حقيقة المعلومات حول تدهور صحة عون
Lebanon 24
خبرٌ يجتاح صفحات مواقع التواصل.. هذه حقيقة المعلومات حول تدهور صحة عون
20:18 | 2020-12-19
19/12/2020 08:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هدوء حذِر بدولار السوق السوداء.. وتوقعات بارتفاع كبير قريباً
Lebanon 24
هدوء حذِر بدولار السوق السوداء.. وتوقعات بارتفاع كبير قريباً
11:18 | 2020-12-19
19/12/2020 11:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضه لوعكة صحية.. النجم الكبير يدخل المستشفى
Lebanon 24
بعد تعرضه لوعكة صحية.. النجم الكبير يدخل المستشفى
12:00 | 2020-12-19
19/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:00 | 2020-12-19
بايدن على خطي المفاوضات التركية والإيرانية
22:50 | 2020-12-19
هكذا علق ترامب على الهجوم الإلكتروني الواسع الذي استهدف وكالات حكومية
22:37 | 2020-12-19
البيت الأبيض يسحب بيان اتهامه روسيا بشن الهجوم السيبراني...
22:30 | 2020-12-19
"تجاهل إنتهاكات الصين أمر مخز".. رسالة قوية من جماعات حقوقية للجنة الأولمبية الدولية
22:00 | 2020-12-19
بريطانيا تعيد الحجر المنزلي لمواجهة "سلالة كورونا الجديدة"
21:30 | 2020-12-19
توترات مستمرة على الحدود.. هل تدخل السودان حرباً مع إثيوبياً؟
فيديو
شركة "Xiaomi" تستعدّ لإطلاق هاتفها الجديد بمواصفات متطورة! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تستعدّ لإطلاق هاتفها الجديد بمواصفات متطورة! (فيديو)
18:00 | 2020-12-18
19/12/2020 23:10:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
15:00 | 2020-12-17
19/12/2020 23:10:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
19/12/2020 23:10:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact