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عربي-دولي
وزراء خارجية مصر والأردن والسلطة الفلسطينية: سنعمل على حشد موقف دولي ضد ممارسات إسرائيل
Lebanon 24
19-12-2020
|
18:30
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أكد وزراء خارجية كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، على ضرورة حث إسرائيل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
واستضاف وزير الخارجية المصري نظيريه الأردني والفلسطيني، وأكد الوزراء على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران من عام 1967، وفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية.
وشدد الوزراء على أهمية أن تعيش الدولتان الفلسطينية والإسرائيلية جنبا إلى جنب بسلام وأمان وازدهار، وأكدوا على استمرار العمل على إطلاق تحرك فاعل لـ"إنهاء الجمود" الذي يسود الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.
واتفق الوزراء الثلاثة على خطوات عمل مكثفة لحشد موقف دولي ضد الإجراءات الإٍسرائيلية التي اعتبروها "لا شرعية" بما فيها بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وحذروا من خطورة هذه الممارسات التي اعتبروا أنها تمثل خرقا للقانون الدولي.
وأكدت الدول الثلاث على أهمية وقف إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" مشددين على ضرورة "وقف جميع الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم".
المصدر:
CNN
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