مقتل 8 مرضى كورونا بحريق في مستشفى بتركيا

لقى ثمانية أشخاص حتفهم يوم السبت، في حريق بوحدة عناية مركزة تعالج مرضى كوفيد -19 في جنوب تركيا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.



وقالت وكالة أنباء الأناضول إن الحريق بدأ عندما انفجرت أسطوانة أكسجين في وحدة مستشفى جامعة سانكو التي يديرها القطاع الخاص في غازي عنتاب.

واستشهدت الوكالة ببيان للمستشفى حدد أعمار الضحايا بين 56 و85 عاما، وسرعان ما تمت السيطرة على الحريق.وقال البيان إن 14 مريضا يخضعون لعلاج مكثف تم نقلهم إلى مستشفيات أخرى ويجري التحقيق في الحادث.وذكر مكتب المحافظ في وقت لاحق أن 19 مريضًا كانوا في الوحدة عندما انفجر "جهاز أكسجين عالي الضغط"، وقال إنه باستثناء القتلى، لم يصب أي شخص آخر في الحريق.ووفقًا للأرقام الحكومية، فإن وحدات العناية المركزة في جميع أنحاء تركيا لديها معدل إشغال أسرة بنسبة 74 ٪ بسبب تفشي فيروس كورونا، على الرغم من أن الجمعيات الطبية زعمت أن المستشفيات قد تجاوزت طاقتها بمرضى كوفيد-19.أبلغت وزارة الصحة مساء الجمعة عن 26410 حالة إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي منذ آذار إلى 1.98 مليون. يشمل الرقم حالات بدون أعراض لم تبلغ عنها أنقرة في الأشهر الأربعة حتى أواخر تشرين الثاني.وقالت الوزارة إنه تم تسجيل رقم قياسي يومي يبلغ 246 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19، ليرتفع الإجمالي إلى 17610 حالة وفاة.