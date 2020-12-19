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"تجاهل إنتهاكات الصين أمر مخز".. رسالة قوية من جماعات حقوقية للجنة الأولمبية الدولية

Lebanon 24
19-12-2020 | 22:30
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اتّهم تحالف يمثل الأقليات العرقية في الصين اللجنة الأولمبية الدولية بتجاهل إنتهاكات الصين ضدّ حقوق الإنسان، في وقت تستعدّ فيه بكين لإستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022.

وبعثت الجماعات الحقوقية التي تتحدث باسم التبتيين والإيغور وغيرها ممن يمثل هونغ كونغ، برسالة مفتوحة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ وعضو اللجنة الأولمبية الدولية خوان أنطونيو سامارانش جونيور، الذي يشرف على الاستعدادات لألعاب بكين.


وتقول الرسالة أنّ اللجنة الأولمبية الدولية "غضت الطرف عن الممارسات التي ترتكبها بكين ضدّ حقوق الإنسان"، وأضافت: "لقد أظهر لنا التاريخ أن اللجنة الأولمبية الدولية اتخذت قراراً نشطاً بالاستمرار في تمثيلية الحياد السياسي لتبرير عدم التفاتها للإنتهاكات في الصين. هذا التجاهل المتعمد أمر مخزٍ".

وقبل شهرين، التقى ممثل عن الجماعات الحقوقية مع قادة اللجنة الأولمبية الدولية، لكنه قال إن طلبات المدافعين عن حقوق الإنسان تم تجاهلها إلى حد كبير. كذلك، أرسلت تلك الجماعات خطاباً مفتوحاً قبل 3 أشهر، تطلب فيه من اللجنة الأولمبية الدولية إبعاد الألعاب الأولمبية عن بكين.


وقالت اللجنة الأولمبية الدولية مراراً إنها تدير حدثاً رياضياً وليست مسؤولة عن السياسات المحلية في البلد المضيف، مشيرة إلى أنّ قضايا حقوق الإنسان قد أثيرت مع الحكومة والسلطات المحلية في الصين، وقالت أنها تلقت تأكيدات بأن بكين ستتقيد بالتزامات حقوق الإنسان. غير أنّ اللجنة لم تقدم أي تفاصيل بهذا الشأن كما طلبت الرسالة.

وتحتجز بكين أكثر من مليون مسلم من اقلية الإيغور والأقليات العرقية الأخرى في منطقة شينجيانغ، وذلك ضمن مراكز اعتقال تشير التقارير إلى أنها تشهدُ على انتهاكات لحقوق الإنسان.
 
 
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