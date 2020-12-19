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إيطاليا.. قيود أكثر صرامة وإغلاق وشيك بسبب كورونا

Lebanon 24
19-12-2020 | 23:50
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يتأهب الإيطاليون اليوم السبت، لإغلاق جزئي جديد بعد أن أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قيوداً أكثر صرامة لمكافحة كورونا على مستوى البلاد لمعظم موسم العطلات.

يفرض مرسوم كونتي الجديد قيودا صارمة على التحركات في أيام العطلات وعطلات نهاية الأسبوع من 21 كانون الأول حتى 6 كانون الثاني، مع تخفيف طفيف في أربعة أيام من أيام الأسبوع.

ولإعطاء بصيص من فرحة عيد الميلاد، يُسمح بالزيارات الشخصية للأصدقاء أو أفراد العائلة لما لا يزيد على شخصين في أي يوم.
 
وتأتي هذه الخطوة في حين سجلت مناطق لومباردي وفينيتو ولاتسيو معدل انتقال لفيروس كورونا يزيد على 1، ما يعني أن الفيروس ينتشر مرة أخرى في 3 مناطق رئيسية بعد أسابيع من الانخفاض في منحنى التفشي.

وبحسب البيانات، فإن المعدل الوطني هو 0.86، ما يعني أنه في المتوسط يتم تسطيح المنحنى.

ومن المقرر إطلاق برنامج التلقيح ضد الفيروس بإيطاليا في 27 كانون أول.

المصدر: أخبار الآن
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