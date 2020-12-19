البيت الأبيض يسحب بيان اتهامه روسيا بشن الهجوم السيبراني...

أفادت قناة CNN بأن مسؤولي البيت الأبيض صاغوا بيانًا يلقي باللوم على روسيا في الهجوم الإلكتروني الضخم ضد وكالات حكومية أميركية وشركات خاصة، واستعدوا لإصداره بعد ظهر الجمعة، لكن طُلب منهم وقف الموضوع.وأشار أشخاص مطلعون على الملف لـCNN، الى أن البيان ألقى باللوم على روسيا في تنظيم الهجوم، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام احتمال تورط جهات أخرى.ولم يتم ابلاغ المسؤولين في البداية عن سبب سحب البيان، لكن يوم السبت قلَل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من شأن الحادث.