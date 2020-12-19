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هكذا علق ترامب على الهجوم الإلكتروني الواسع الذي استهدف وكالات حكومية

Lebanon 24
19-12-2020 | 22:50
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قلّل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، من خطورة الهجوم الإلكتروني الواسع النطاق الذي استهدف وكالات حكومية أميركية، مشيرا إلى أنه "تحت السيطرة"، مقوّضا تقييم إدارته بأن روسيا مسؤولة عنه.

وكتب ترامب على تويتر في أول تعليق علني له حول الاختراق "تم إعلامي بشكل كامل وكل شيء تحت السيطرة"، مضيفًا "روسيا روسيا روسيا هذه أول لازمة تتردد عند حصول أي شيء"، مشيرًا إلى أن الصين "قد" تكون متورطة أيضًا.


واتهم وزير الخارجية، مايك بومبيو، روسيا بالوقوف خلف هذه الاختراقات، وقال لبرنامج "ذي مارك ليفين شو"، الجمعة، "الآن يمكننا أن نقول بشكل واضح جدا أن الروس يقفون وراء ذلك الهجوم".

ونفت روسيا بشدة مسؤوليتها عن هذا الهجوم الذي طال العديد من الجهات الرسمية داخل الولايات المتحدة، وتجاوز ذلك لعملاء شركة مايكروسوفت في دول مختلفة من العالم.

وقالت شركة مايكروسوفت إن هجوم القراصنة الروس الذي استهدف مؤسسات حكومية أميركية وأخرى مدنية، ركز على أكثر من 40 منظمة في الولايات المتحدة ودول مختلفة حول العالم.

وأكد رئيس الشركة براد سميث في بيان إن 80 بالمئة من هذه المنظمات تقع في الولايات المتحدة، مضيفا أن هناك أيضا ضحايا في الإمارات وبلجيكا وكندا وإسرائيل المكسيك وإسبانيا والمملكة المتحدة.

وقالت مجموعة مايكروسوفت إن الطرق المستعملة في الهجوم تشير إلى مسؤولية جهة تتبع دولة، لكنها لم تحددها.

وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى المجموعة الروسية "أي بي تي 29" التي تعرف أيضا باسم "كوزي بير".

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