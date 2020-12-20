ارتفاع عدد قتلى الحريق بمستشفى تركي يعالج مصابي "كورونا"

أعلن وزير الصحة التركي أنّ حريقاً اندلع في مستشفى في غازي عنتاب، جنوب شرقي تركيا، أدّى إلى مقتل 10 أشخاص، جميعهم كانوا يتلقون العلاج من وباء "كوفيد-19"، بعدما كانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود 9 قتلى.واندلع الحريق في قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بـ"كوفيد-19" في المستشفى إثر انفجار أنبوب أوكسجين من جهاز تنفس صناعي، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".