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ارتفاع عدد قتلى الحريق بمستشفى تركي يعالج مصابي "كورونا"

Lebanon 24
20-12-2020 | 06:00
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أعلن وزير الصحة التركي أنّ حريقاً اندلع في مستشفى في غازي عنتاب، جنوب شرقي تركيا، أدّى إلى مقتل 10 أشخاص، جميعهم كانوا يتلقون العلاج من وباء "كوفيد-19"، بعدما كانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود 9 قتلى.

واندلع الحريق في قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بـ"كوفيد-19" في المستشفى إثر انفجار أنبوب أوكسجين من جهاز تنفس صناعي، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز". 
 
ونُقل المصابون الآخرون الذين تضرروا جراء الحريق، إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قبل زيارة مقررة للمنطقة "نشعر بحزن عميق إزاء هذا الحادث المأسوي".

وسجلت تركيا أكثر من 1,9 مليون إصابة بفيروس "كورونا" المستجد وما يزيد عن 17600 وفاة.

وشددت تركيا القيود السارية في نهاية تشرين الثاني مع فرض حظر تجول كامل خلال عطلة نهاية الأسبوع وجزئي خلال الأسبوع لمواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بـ"كوفيد-19".
المصدر: سكاي نيوز
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