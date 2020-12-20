السودان.. تفكيك شبكة اجرامية تنشط في تهريب البشر وتحرير 18 فتاة محتجزة

تمكنت دائرة مكافحة الجريمة المنظمة في السودان من تفكيك شبكة تتكون من 3 متهمين تعمل على الاتجار وتهريب البشر بعد مداهمة منزل في الخرطوم وتحرير 18 فتاة من إحدى دول الجوار.وقال مدير الدائرة العميد شرطة ياسر مضوي وقيع الله، إن "معلومات وردت للدائرة برصد نشاط منظم لأحد الشبكات الإجرامية وتتخذ من منزل بأحد الأحياء الطرفية بولاية الخرطوم مقرا لأنشطتها".وأضاف: "فور ورود المعلومة تم تشكيل فريق ميداني وتمت مداهمة المنزل وتحرير 18 فتاة من الضحايا داخل إحدى غرف المنزل، وقد ظهر عليهن الأعياء الشديد بسبب الجوع والحرمان".وتابع: "ألقت القوات الأمنية القبض على أحد المتهمين، والذي دل على المتهمين الآخرين، حيث ألقي القبض عليهما أيضا".وأوضح: "المتهم الرئيسي بالقضية يقوم باستلام الضحايا وترتيب إقامتهن ومن ثم تسفيرهن إلى الخارج بالتنسيق مع شبكة إجرامية في أديس أبابا تتكون من 5 أشخاص يقومون بتسهيل عبور الضحايا إلى البلاد مقابل مبالغ مالية معينة، وتبين أنه يدير مقهى بأحد الأحياء الراقية بالخرطوم ويستخدمه ستار لنشاطه الاجرامي".وأكد على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، على أن يتم تقديم كافة المتورطين للعدالة.