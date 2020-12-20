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نتنياهو يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر (فيديو)

Lebanon 24
20-12-2020 | 07:08
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تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا المستجد، وتم بث عملية تطعيمه على الهواء مباشرة من مستشفى "شيبا" في تل أبيب، وفقاً لما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، مضيفة أن وزير الصحة، يولي إدلشتاين، الذي كان برفقته ذكر أن اللقاح "آمن"، وفق تأكيده.

 

وبحسب الإذاعة، فإن نتنياهو "أعرب عن سعادته بتلقي اللقاح"، وقال: "إنه يوم كبير جداً"، "وهذه بداية الخروج من جائحة كورونا"، فيما أكد موقع I24 NEWS الإلكتروني، أن كبار السن والسكان من الفئات المعرضة للخطر سيتمكنون بدءاً من الاثنين من تلقي التلقيح في صناديق المرضى المحلية بعد تحديد موعد مع الطبيب.

 

 

المصدر: العربية
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