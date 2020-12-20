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عربي-دولي
رئيس المكسيك: تحدثت مع بايدن وسنعمل معاً لصالح بلدينا
Lebanon 24
20-12-2020
|
07:30
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أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنّه تحدث عبر الهاتف مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.
وأضاف أنّه وبايدن أكدا "التزامهما بالعمل معاً لصالح بلديهما"، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز".
وفي نفس السياق، نقلت "رويترز" عن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد قوله إن العلاقة بين البلدين "ستكون أوسع وأوثق".
المصدر:
روسيا اليوم
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