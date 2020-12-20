أول فيديو لمحمد بن راشد على "تيك توك"... حصد 1.2 مليون مشاهدة!

حقق أول فيديو نشره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على تطبيق "تيك توك" 1.2 مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة.



وأرفق بن راشد مع الفيديو عبارة: "في الإمارات لا أكترث إن كنت غزالا أو أسدا.. عندما نستيقظ من الأفضل أن تبدأ الركض".

أطلقت اليوم حسابي الرسمي على منصة TikTok للتواصل الاجتماعي .. الأسرع نمواً في العالم والتي تضم أكثر من ٨٠٠ مليون متابع ... نريد أن نكون حيث يكون الناس .. ونريد بناء محتوى عربي إيجابي .. ونريد أن نستمع للشباب ونُسمعهم قصتنا https://t.co/O3SArpFwnr — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 19, 2020

وقد سُجل أكثر من 172 ألف إعجاب على الفيديو، كما بلغ عدد المتابعين أكثر من 133.6 ألف متابع.



وكان محمد بن راشد أعلن السبت تدشينه حسابا على موقع الفيديوهات "تيك توك"، ليصبح أول زعيم عربي ينضم إلى المنصة الصينية.



وغرد حاكم دبي عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "انضممت رسميا إلى تيك توك، النظام الأساسي الأسرع نموا مع أكثر من 800 مليون مستخدم".