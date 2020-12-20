عربي-دولي

أول فيديو لمحمد بن راشد على "تيك توك"... حصد 1.2 مليون مشاهدة!

Lebanon 24
20-12-2020 | 08:30
A-
A+
Doc-P-776575-637440454111445826.jpg
Doc-P-776575-637440454111445826.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حقق أول فيديو نشره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على تطبيق "تيك توك" 1.2 مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة.

وأرفق بن راشد مع الفيديو عبارة: "في الإمارات لا أكترث إن كنت غزالا أو أسدا.. عندما نستيقظ من الأفضل أن تبدأ الركض".
 
 
وقد سُجل أكثر من 172 ألف إعجاب على الفيديو، كما بلغ عدد المتابعين أكثر من 133.6 ألف متابع.

وكان محمد بن راشد أعلن السبت تدشينه حسابا على موقع الفيديوهات "تيك توك"، ليصبح أول زعيم عربي ينضم إلى المنصة الصينية.

وغرد حاكم دبي عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "انضممت رسميا إلى تيك توك، النظام الأساسي الأسرع نموا مع أكثر من 800 مليون مستخدم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:31 | 2020-12-20
10:30 | 2020-12-20
10:00 | 2020-12-20
09:30 | 2020-12-20
09:00 | 2020-12-20
08:00 | 2020-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website