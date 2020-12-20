خالد بن سلمان: "اتفاق الرياض" حول اليمن تجاوز كل الصعوبات





كما شدّد على أنّ "المملكة مستمرة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد في نهج ثابت من أجل تحقيق الامن والاستقرار لليمن وتحقيق تطلعات شعبه".



ورحب بتنفيذ "اتفاق الرياض" واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية. وقال في سلسلة تغريدات على حسابه على "تويتر": "دعماً للجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل في يمن العروبة، تكللت جهود ولي العهد بتحقيق التوافق بين الإخوة اليمنين لتنفيذ أهم خطوات اتفاق الرياض المتعلقة بالجانب العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية، بأسلوب يحتذى به لحل الخلافات الأخوية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار". أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان أن "اتفاق الرياض" حول اليمن "تجاوز كل الصعوبات بجهود اليمنيين والمملكة والإمارات"، مؤكداً أنّ السعودية تتطلع أكثر من أي وقت مضى لوصول اليمن إلى برّ الأمان.كما شدّد على أنّ "المملكة مستمرة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد في نهج ثابت من أجل تحقيق الامن والاستقرار لليمن وتحقيق تطلعات شعبه".ورحب بتنفيذ "اتفاق الرياض" واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية. وقال في سلسلة تغريدات على حسابه على "تويتر": "دعماً للجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل في يمن العروبة، تكللت جهود ولي العهد بتحقيق التوافق بين الإخوة اليمنين لتنفيذ أهم خطوات اتفاق الرياض المتعلقة بالجانب العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية، بأسلوب يحتذى به لحل الخلافات الأخوية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار".

وتابع قائلاً: "تحقق هذا الانجاز السياسي والدبلوماسي والعسكري بالاستجابة الفاعلة والاخوة الصادقة من الرئيس اليمني والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والقادة العسكريين في عدن وأبين الذين قدموا مصلحة اليمن كوطن امام كل الاعتبارات، من الأعماق أحييهم".

دعماً للجهود للتوصل الى حل سياسي شامل في يمن العروبة ، تكللت جهود سيدي ولي العهد بتحقيق التوافق بين الاخوة اليمنين لتنفيذ اهم خطوات اتفاق الرياض المتعلقة بالجانب العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية، بأسلوب يحتذى به لحل الخلافات الاخوية لتحقيق السلام والامن والاستقرار. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 20, 2020

تحقق هذا الانجاز السياسي والدبلوماسي والعسكري بالاستجابة الفاعلة والاخوة الصادقة من فخامة الرئيس اليمني والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والقادة العسكريين في عدن وأبين الذين قدموا مصلحة اليمن كوطن امام كل الاعتبارات ، من الاعماق أحييهم. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 20, 2020

إلى ذلك، أضاف:" تجاوز اتفاق الرياض كل الصعوبات والعقبات بجهود المملكة والأشقاء في الامارات ودول التحالف واستجابة الاطراف اليمنية لها، ودلالة ذلك حرصهم الحقيقي والاخوي الصادق على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.



كما أكد أن المملكة تتطلع اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما يتطلع كل يمني، الى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الامان، لافتا إلى أن "العمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تُنبذ الخلافات وتتوحد الجهود وتهون الصعاب وتتحقق الآمال".