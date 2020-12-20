21
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب شمال غرب ايران
Lebanon 24
20-12-2020
|
10:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلنت وكالة الانباء الايرانية "ايرنا" ان زلزالاً بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب صباح اليوم مدينة قطور التابعة لمحافظة اذربيجان الغربية في شمال غرب ايران.
واعلن مركز رصد الزلازل بموسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، ان الزلزال وقع عند الساعة الثامنة و 2 دقائق و 49 ثانیة من صباح اليوم بحسب التوقيت المحلي ، وان مركزه كان عند التقاء خطي العرض 38.105 والطول43.578 درجة وفي عمق 5 كيلومترات من سطح الارض، فيما لم تصل اي تقارير بوقوع ضحايا او خسائر مادية جراء هذا الزلزال.
وذكرت وكالة الانباء الايرانية ان قطور من نواحي مدينة خوي التابعة لمحافظة اذربيجان الغربية و كانت هذه المنطقة قد تعرضت الى هزات ارضية بقوة 4.6 في نيسان الماضي و5.3درجة على مقياس ريختر في حزيران الماضي.
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ يجتاح صفحات مواقع التواصل.. هذه حقيقة المعلومات حول تدهور صحة عون
Lebanon 24
خبرٌ يجتاح صفحات مواقع التواصل.. هذه حقيقة المعلومات حول تدهور صحة عون
20:18 | 2020-12-19
19/12/2020 08:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد للدولار.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
ارتفاع جديد للدولار.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:03 | 2020-12-20
20/12/2020 09:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة عمرو دياب تتحول الى حديث مواقع التواصل... ما هو سعرها الحقيقي والصادم؟
Lebanon 24
ساعة عمرو دياب تتحول الى حديث مواقع التواصل... ما هو سعرها الحقيقي والصادم؟
18:00 | 2020-12-19
19/12/2020 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة تهز زغرتا... الشابة سلام الدويهي قضت في حادث سير مروع
Lebanon 24
فاجعة تهز زغرتا... الشابة سلام الدويهي قضت في حادث سير مروع
09:13 | 2020-12-20
20/12/2020 09:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
دبابة بلا محرك.. الصفقة "اللغز" تسبب أزمة لتركيا وقطر
Lebanon 24
دبابة بلا محرك.. الصفقة "اللغز" تسبب أزمة لتركيا وقطر
17:30 | 2020-12-19
19/12/2020 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:54 | 2020-12-20
"ينبت لحية للنساء ويحول شخصاً لتمساح".. الرئيس البرازيلي يحذر من لقاح "فايزر"
15:40 | 2020-12-20
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
15:00 | 2020-12-20
من كورونا إلى انفجار المرفأ.. 2020 عام الكوارث الكبرى
14:47 | 2020-12-20
وفاة ناصر صباح الأحمد نجل أمير الكويت الراحل
14:18 | 2020-12-20
العثور على جثة امرأة داخل حقيبة في فندق!
13:00 | 2020-12-20
لا احتفالات وعودة إلى العزل.. بريطانيا تصدم العالم: سلالة كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة!
فيديو
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
Lebanon 24
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
15:40 | 2020-12-20
20/12/2020 16:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)
Lebanon 24
ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)
15:00 | 2020-12-20
20/12/2020 16:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"يوفنتوس" يكتسح "بارما" برباعية في الدوري الإيطالي! (فيديو)
Lebanon 24
"يوفنتوس" يكتسح "بارما" برباعية في الدوري الإيطالي! (فيديو)
15:00 | 2020-12-20
20/12/2020 16:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact