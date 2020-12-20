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زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب شمال غرب ايران

Lebanon 24
20-12-2020 | 10:31
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اعلنت وكالة الانباء الايرانية "ايرنا" ان زلزالاً بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب  صباح اليوم مدينة قطور التابعة لمحافظة اذربيجان الغربية في شمال غرب ايران.

واعلن مركز رصد الزلازل بموسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، ان الزلزال وقع عند الساعة الثامنة و 2 دقائق و 49 ثانیة  من صباح اليوم بحسب التوقيت المحلي ، وان  مركزه  كان عند التقاء خطي العرض  38.105 والطول43.578 درجة وفي عمق 5 كيلومترات من سطح الارض، فيما لم تصل اي تقارير بوقوع ضحايا او خسائر مادية جراء هذا الزلزال.

وذكرت وكالة الانباء الايرانية ان قطور من نواحي مدينة خوي التابعة لمحافظة اذربيجان الغربية و كانت هذه المنطقة قد تعرضت الى هزات ارضية بقوة 4.6  في نيسان الماضي و5.3درجة على مقياس ريختر في حزيران الماضي.
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