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لا احتفالات وعودة إلى العزل.. بريطانيا تصدم العالم: سلالة كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة!

Lebanon 24
20-12-2020 | 13:00
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أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، في تصريح اليوم الأحد، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت عن السيطرة.

 

وفي حديث لــ"سكاي نيوز"، قال هانكوك: "سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير".

 

وأضاف المسؤول البريطاني: "نريد أن نضع حدا لتفشي السلالة الجديدة من الفيروس من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي".

 

وتابع قائلا: "خطتنا أن ننتهي من تلقيح مليون شخص خلال أيام"، لافتا إلى قرار إعادة فرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرق إنكلترا.

 

وكانت صحيفة "التلغراف"، قد أشارت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استدعى كبار الوزراء مساء يوم الجمعة، لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا توصف بأنها أسهل قدرة على الانتشار.

 

وذكرت الصحيفة أيضا أن مسؤولين من الحكومة يتوقعون إقرار لقاح للوقاية من كوفيد-19 طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد يوم 28 أو 29 كانون الأول، مما قد يسهم في تسريع حملة التطعيم.

 

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، أمس السبت، إعادة فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتبارا من اليوم الأحد، ما يعني عدم إمكانية اجتماع العائلات خلال عيد الميلاد.

 

وقال جونسون في خطاب متلفز إن الحكومة ستعيد "فرض الحجر المنزلي اعتبارا من الأحد في لندن وجنوب شرقي البلاد".

 

وذكر أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر "بسهولة أكبر بكثير"، مضيفا أن النسخة الجديدة "قد تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70 في المئة عن البديل القديم، النسخة الأصلية للمرض".

 

وأوضح انه نظرا للأدلة التي نملكها عن السلالة الجديدة: "يؤسفني القول إنه لن نخفف القيود في أعياد الميلاد، بينما لن تتمكن العائلات من الخروج في المنطقة الرابعة في لندن، بينما سنقيد الحركة والاجتماعات".

المصدر: سكاي نيوز
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