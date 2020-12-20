الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية

خيبات الأمل المتلاحقة التي طالت غالبية المنخرطين في صفوف التنظيمات الإرهابية على خلاف مسمياتها، والمصير الأسود الذي طال من سبقهم وينتظرهم، ويهدد عائلاتهم أيضاً، بات يحتم عليهم الهروب من دائرة اللهب التي ستأتي على آخر الفرص التي ستجنبهم أن يكونوا حطباً لمعارك خاسرة، اكتشف أن لا ناقة لهم فيها ولا جمل.للمزيد.. شاهدوا الفيديو المرفق، من "اخبار الآن".