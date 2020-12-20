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"ينبت لحية للنساء ويحول شخصاً لتمساح".. رئيس دولة يحذر من لقاح "فايزر"

Lebanon 24
20-12-2020 | 15:54
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حذر الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، مواطنيه من التطعيم باللقاحات المضادة لكوفيد-19 مؤكداً أن لقاح فايزر يمكن أن ينبت لحية للنساء وأن يحول شخصاً إلى تمساح.
وصرح بولسونارو خلال كلمة ألقاها في بورتو سيغورو في شمال شرق البرازيل، ونقلتها إذاعة "مونت كارلو": "في العقد مع فايزر، يقولون بوضوح تام: نحن لسنا مسؤولين عن أي آثار جانبية. إذا تحولت إلى تمساح، فهذه مشكلتك".
تأتي تصريحات بولسونارو بعد اختبار لقاح فايزر بايونتك الأميركي في البرازيل لأسابيع وبدء المملكة المتحدة والولايات المتحدة باستخدامه.
وعلى الرغم من ممانعة الرئيس، قررت المحكمة العليا في البرازيل الخميس جعل التطعيم ضد كوفيد-19 إلزاميًا، لكن من دون أن يكون قسريًا في ثاني أكثر دول العالم تضرراً بعد الولايات المتحدة، مع نحو 185 ألف وفاة.
وهذا يعني أن السلطات لن تكون قادرة على استخدام القوة لإجبار شخص على أخذ اللقاح، لكنها ستكون قادرة على فرض غرامة عليه أو منعه من الذهاب إلى أماكن عامة معينة.
المصدر: وكالات
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