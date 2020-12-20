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إيران تفرج عن صحافية أضربت عن الطعام منذ 15 يوما

Lebanon 24
20-12-2020 | 17:50
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قالت منظمة "هرانا" الحقوقية إن السلطات الإيرانية أفرجت، الاحد، عن صحافية دخلت في إضراب عن الطعام منذ 15 يوما.
وبحسب ما نقله موقع السومرية نيوز فقد أكدت المنظمة إفراج السلطات الإيرانية الأحد، عن "ويدا رباني" الصحفية وعضو حزب الوحدة الوطني الإيراني.

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت في 23 تشرين الثاني، الناشطة السياسية الصحافية، ويدا رباني، بسبب دعمها الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في مناطق واسعة من إيران على خلفية رفع أسعار البنزين في منتصف تشرين الثاني العام الماضي.
وقد دخلت "رباني" في إضراب عن الطعام في الـ 5 من كانون الأول الجاري، وفق ما أفادت به المنظمة. وقالت المنظمة إنه جرى الإفراج عن "رباني" بكفالة، دون الكشف عن تفاصيل وأسباب الاعتقال والتهم الموجهة لرباني.

يذكر أن اعتقال "رباني قد أثار ردود فعل واسعة، فمن جانبه قال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين، أنتوني بلايجر وقتها: "ندين اعتقال ويدا رباني والمضايقات المنهجية للعاملين في مجال الإعلام من قبل النظام الإيراني".

وأضاف: "هذا مثال آخر على كيفية استغلال الحكومة الإيرانية للنظام القانوني لقمع الأصوات الناقدة في البلاد".

المصدر: سبوتنيك
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