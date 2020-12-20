بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا.. هذا ما دعت إليه "الصحة العالمية"

دعت منظمة الصحة العالمية أعضاءها في أوروبا إلى "تعزيز قيودهم، على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر في المملكة المتحدة"، كما أفاد الفرع الأوروبي للمنظمة لوكالة "فرانس برس".

وأشارت المنظمة الى أنه "خارج الأراضي البريطانية، سجلت بضعة حالات إصابة بالسلالة الجديدة، بينها 9 في الدنمارك وحالة في هولندا وفي أستراليا".