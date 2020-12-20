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قتلى وجرحى بانفجار قنبلة في العاصمة الإثيوبية

Lebanon 24
20-12-2020 | 18:15
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أعلنت الشرطة الإثيوبية، الأحد، مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، في انفجار قنبلة يدوية بالعاصمة أديس أبابا.

وقال مدير شرطة التحقيقات الخاصة والجرائم المنظمة بأديس أبابا، ألمايهو أيالقبت، إن انفجار قنبلة يدوية وقع خلف مسجد بمنطقة "لدتا" وسط العاصمة، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وأضاف المصدر أن القنبلة اليدوية كانت في ساحة خلف المسجد، حيث تم وضعها من قبل مجهولين، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية وستعلن الشرطة النتائج لاحقا.

وتخوض إثيوبيا منذ قرابة شهر حربا ضد قوات شمالية متمردة، حيث حذر خبراء من أن تلك المعارك قد تستمر وتتحول إلى "حرب عصابات"، رغم إعلان القوات الاتحادية النصر بعد سيطرتها على عاصمة إقليم تيغراي مطلع كانون الاول. 

ويتهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالخيانة، خاصة بعد هجومها على قاعدة للجيش.

وسيطرت القوات الاتحادية على ميكيلي عاصمة تيغراي، وفر قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى التلال قائلين إنهم "يقاومون ويأسرون جنودا".
المصدر: "سكاي نيوز
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