الإليزيه: حالة ماكرون "مستقرة"

أعلن قصر الإليزيه مساء اليوم الأحد عن استقرار حالة الرئيس إيمانويل ماكرون الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.وورد في بيان صدر عن الرئاسة الفرنسية: “بالمقارنة مع يوم أمس، فإن حالة رئيس الجمهورية مستقرة”.وكان كبير الأطباء في قصر الإليزيه جان كريستوف بيروشون قد اكد أمس السبت، أن صحة ماكرون مستقرة مقارنة مع ما كان أمس الجمعة، وأنه يعاني من أعراض الإصابة وهي السعال والتعب وآلام العضلات.وأشار كبير الأطباء إلى أن هذه الأعراض لا تمنع رئيس الدولة من أداء مهامه وهو قيد الحجر الصحي.