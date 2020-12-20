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بالذخيرة الحية... تركيا تجري تدريبات في شرقي المتوسط

Lebanon 24
20-12-2020 | 21:00
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أن قواتها البحرية أجرت تدريبات بالذخيرة الحية في شرقي البحر المتوسط.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" إن عناصر من قواتها البحرية نفذت مناورات إطلاق نار في شرقي المتوسط، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

ولم تحدد الوزارة على وجه الدقة المنطقة التي تم فيها إجراء التدريبات، إلا أنها نشرت صورا تظهر القطع البحرية المشاركة في التدريبات والطلقات بوضوح.

وتأتي هذه التدريبات في ظل خلافات بين تركيا والاتحاد الأوروبي على خلفية "ممارسات" تركيا في مياه المتوسط.

وكان الاتحاد أعلن في 10 كانون الأول/ديسمبر، فرض عقوبات على أنقرة بسبب سلوكها "غير القانوني والعدائي" تجاه اليونان وقبرص.

ويوم الجمعة الماضي، ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه يرغب في فتح "صفحة جديدة" مع التكتل الأوروبي.

واعتبر الرئيس التركي أن بلاده تلعب دورا"بناء"، متهما في المقابل اليونان برفض إجراء مفاوضات.
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