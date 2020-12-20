5 صواريخ كاتيوشا تستهدف المنطقة الخضراء

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باستهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد بخمسة صواريخ كاتيوشا.وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "تم استهداف المنطقة الخضراء بخمسة صواريخ كاتيوشا، وإطلاق منظومة السيرام داخل المنطقة".وأكد المصدر أن مكان إطلاق الصواريخ تم من منطقة الطمر الصحي صواريخ وسقطت على مجمع سكني في المنطقة الخضراء قريب من مبنى السفارة، مبيناً أن أحد الصواريخ سقط على شقة سكنية، وأخر ضمن كراج المجمع، بينما تطايرت شظايا القصف صوب محيط منطقة الجادرية.ولم يشر بعد إلى وقوع خسائر بشرية.