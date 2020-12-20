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فرنسا تحظر دخول الوافدين من بريطانيا 48 ساعة اعتبارا من منتصف هذه الليلة

Lebanon 24
20-12-2020 | 23:00
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أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن سلطات البلاد ستحظر دخول جميع الوافدين من بريطانيا لمدة 48 ساعة اعتبارا من منتصف هذه الليلة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد في بريطانيا.

وشددت الحكومة البريطانية قيود "كوفيد- 19" في لندن والمناطق المجاورة وعدلت خطط عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لملايين الأشخاص.
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