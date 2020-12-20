عربي-دولي

السعودية تعلق الرحلات الدولية لمدة أسبوع

Lebanon 24
20-12-2020 | 23:58
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قررت وزارة الداخلية السعودية تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد.

وصرح مصدر في الداخلية السعودية أنه وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم فقد قررت حكومة المملكة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وتتضمن الإجراءات تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة.

كما تم تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.

وأشار المصدر إلى أنه على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أي دولة ظهر فيها الوباء، وفق ما تحدده وزارة الصحة اعتباراً من تاريخ 8  ديسمبر ضرورة العزل المنزلي لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ قدومه إلى المملكة، وإجراء فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال فترة عزله، مع تكرار الفحص كل خمسة أيام.
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