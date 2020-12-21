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رواية إسرائيلية عن إطلاق إيران حوارا غير مباشر مع إدارة بايدن.. هذه التفاصيل

Lebanon 24
21-12-2020 | 06:47
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أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن تقديرات أمنية إسرائيلية ترجح أن الإيرانيين فتحوا حوارا غير مباشر مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن حول الاتفاق النووي.

وتطرق الموقع إلى زيارة رئيس هيئة الأركان الأميركي الجنرال مارك أميلي إلى الاحتلال مؤخرا، واجتماعه مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي حيث أجرى معه نقاشا مهنيا مطولا بمشاركة عدد من القادة العسكريين الإسرائيليين.

واستعرض كوخافي أمامة تقارير رصدت التطورات الأمنية في المنطقة، حيث ركزت على المشروع النووي الإيراني، والوجود الإيراني في سوريا ومشاريع الصواريخ البالستية، والتحديات الأمنية المشتركة التي سيواجهها الجيشان الإسرائيلي والأميركي عام 2021. 

وذكر التقرير أن كوخافي على تواصل دائم مع قيادة الجيش الأمريكي، وهناك تقارب وتنسيق بين الجانبين.

وأشار الموقع إلى أن هناك توافقا كبيرا بين الجانبين لكنه ليس تاما، حول صورة الوضع المتعلقة بالقضية الإيرانية وطرق إدارتها وأنه وفقا لتقييمات الوضع في الجهاز الأمني الإسرائيلي، فإن الإيرانيين بدأوا حوارا غير مباشر مع إدارة بايدن الذي سيستلم السلطة في ينكانون الثاني القادم.
المصدر: روسيا اليوم
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