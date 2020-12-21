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اليوم.. دولة عربية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر/بيونتك

Lebanon 24
21-12-2020 | 07:00
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أعلنت السلطات القطرية، الاثنين، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح من إنتاج شركتي فايزر وبيونتك، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "قنا". 
وأشارت الوكالة إلى أن اللقاح هو واحد من اثنين تعاقدت وزارة الصحة القطرية على شرائهما والحصول عليهما. 
وقد حظي اللقاح بالموافقة على استخدامه في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا. 
كما أن قطر تعاقدت مع "موديرنا" للحصول على لقاحها الذي حظي أيضا بالموافقة على استخدامه في الولايات المتحدة. 
وذكرت الوكالة أن أول شحنة من لقاح فيروس كورونا كوفيد-19 تصل الاثنين، وأن السلطات ستقوم بتوفير اللقاح للجميع وفق المعايير الصحية للدولة. 
 
المصدر: الحرة
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