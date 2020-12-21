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قطار من بغداد إلى تركيا.. وزير عراقي يكشف النقاب عن مشروع كبير

Lebanon 24
21-12-2020 | 07:08
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أعلن وزير النقل العراقي ناصر بندر المباشرة بإصلاح ومدّ سكة حديد تربط بغداد بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى وصولا إلى تركيا.

وقال بندر لوكالة "واع" الرسمية، الأحد: "عمليات البدء الأولية بالمشروع، جاءت بعد تفكير بشكل جدي لإعادة تشغيل القطار من بغداد إلى الموصل ومن ثم إلى تركيا".

وذكر أن بلاده بدأت فعليا في إصلاح بعض القناطر التي دمرتها عصابات "داعش"، "وخلال شهرين سيكتمل العمل.. الخطة الكبرى تتمثل في ربط ميناء الفاو بتركيا".

وأشار الوزير إلى أن العراق يمتلك قطارات قديمة، ويسعى حاليا لشراء أخرى جديدة فور اكتمال خط سكة الحديد.

والمشروع، هو الأول من نوعه في مدينة الموصل مركز نينوى لما تشهده المحافظة من تعاون وتبادل اقتصادي واستثماري كبير مع تركيا.
المصدر: وكالات
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