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عربي-دولي
ذكرى سليماني الأولى.. واشنطن تتوعد إيران بالرد إذا
Lebanon 24
21-12-2020
|
07:17
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قال قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكينزي، إن بلاده "مستعدة للرد" في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لاغتيال الجنرال قاسم سليماني.
وأضاف في حديثه للصحفيين: "نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا وأصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، والرد إن اقتضى الأمر".
وتابع: "أرى أننا في وضع جيد جدا وأننا سنكون مستعدين مهما قرر الإيرانيون وحلفاؤهم أن يفعلوا".
وأشار ماكينزي إلى أنه زار بغداد حيث التقى قائد قوات التحالف الدولي الجنرال بول كالفيرت، ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله.
كما أعلن أنه زار أيضا سوريا للقاء القوات الأميركية في مطار التنف السوري المحتل في المثلث الحدودي مع الأردن والعراق.
المصدر:
وكالات
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