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عربي-دولي
أسلحة ونيترات أمونيوم لـ"العمال الكردستاني".. ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
21-12-2020
|
08:00
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أعلنت القوات التركية ضبطها أكثر من طن من مادة نيترات الأمونيوم وأسلحة وذخائر لمسلحي "حزب العمال الكردستاني" في ريف ولاية بيتليس شرقي البلاد.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأن قوات الدرك في بيتليس ضبطت طنا و50 كيلوغراما من نترات الأمونيوم بحوزة مسلحي العمال الكردستاني في إطار عملية (الصاعقة- 16).
وأوضح أن "القوات ضبطت في ريف بيتليس، عبوات ناسفة وأسلحة خفيفة وقنابل يدوية، فضلا عن ذخائر أخرى ومؤن".
وأضاف أنه "تم الاحتفاظ ببعض الأسلحة والمواد كأدلة وتدمير أخرى، وأن العمليات مستمرة في المنطقة".
وأعلنت الداخلية التركية مطلع كانون الأول الجاري، إطلاقها عملية "الصاعقة - 16" ضد "حزب العمال الكردستاني" في ولاية بيتليس شرقي البلاد.
المصدر:
وكالات
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