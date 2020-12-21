عربي-دولي

رغم تحذير واشنطن.. بكين توجه أسطول حاملات طائرات لبحر الصين

Lebanon 24
21-12-2020 | 07:26
A-
A+
Doc-P-776855-637441326503863246.jpg
Doc-P-776855-637441326503863246.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت البحرية الصينية إن مجموعة حاملة طائرات بقيادة الحاملة الأحدث في الصين شاندونغ أبحرت في مضيق تايوان في طريقها إلى تدريبات عسكرية ببحر الصين الجنوبي.

وكان قد حذر الجيش الأميركي، الخميس، من أن سفنه الحربية ستكون "أكثر حزما" في الرد على أي تجاوزات للقانون الدولي، مشيرا على وجه الخصوص إلى بكين التي تطمح للتوسع في بحر الصين الجنوبي.
وذكرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" في وثيقة حددت أهداف سلاح البحرية الأميركي والمارينز وخفر السواحل للسنوات المقبلة، أن دولا عدة أبرزها الصين وروسيا "تتحدى ميزان القوى في مناطق رئيسية وتسعى إلى تقويض النظام العالمي القائم".
وأضافت الوثيقة أن "قواتنا البحرية المنتشرة حول العالم تتفاعل مع سفن حربية صينية وروسية وطائرات بشكل يومي"، مشيرة إلى "عدوانيتها المتزايدة" بينما وصفت الصين بأنها "التهديد الاستراتيجي بعيد الأمد الأكثر إلحاحا".
ووقعت آخر حادثة بين القوات البحرية الأميركية والصينية في أواخر آب، عندما أعلنت بكين أنها دفعت سفينة حربية أميركية للابتعاد عن أرخبيل باراسيل المتنازع عليه.
وتطالب القوة الآسيوية بكل جزر بحر الصين الجنوبي تقريبا، وهي مطالبات تتنازع معها عليها دول أخرى في المنطقة بينها فيتنام وماليزيا والفيليبين وبروناي.
وفي مسعى لمواجهة الصين، أرسلت الولايات المتحدة سفنا إلى المنطقة بشكل متكرر أكثر لإجراء ما تصفها بعمليات من أجل "حرية الملاحة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2020-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2020-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2020-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2020-12-21
07:17 | 2020-12-21
07:08 | 2020-12-21
07:00 | 2020-12-21
06:47 | 2020-12-21
06:38 | 2020-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website