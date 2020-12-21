عربي-دولي

صورة جديدة لأنجلينا جولي إيران المشوهة تنتشر.. شاهدوا كيف أصبحت

Lebanon 24
21-12-2020 | 08:30
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بعدما شغلت قصتها وصورها الشارع الإيراني لأشهر، انتشرت صورة جديدة للفتاة الإيرانية، فاطمة خويشوند، المعروفة بـ "سحر تبر" التي اشتهرت بشبيهة أنجلينا جولي"، وذلك بعد ساعات من الإفراج عنها.
 
 
 
 
 
وأكدت الناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد، أن الفتاة أطلق سراحها بعد حملة ضغط أطلقها نشطاء إيرانيون.

ونشر التلفزيون الإيراني قبل أيام مقطع فيديو، يظهر فاطمة دون مساحيق تجميل، كانت تضعها من أجل التوصل إلى صورة النجمة الأميركية لكن بطريقة أشبه بالـ "زومبي".

يشار إلى أن الفتاة التي شكلت حالة غريبة على إنستغرام، وحصدت آلاف المتابعين، كانت اتهمت بالتحريض على الفساد، وقضت محكمة إيرانية في 12 ديسمبر عليها بالسجن 10 سنوات.

وأفادت وكالة "ركنا" الإيرانية في حينه بأن سحر تبر التي جرى اعتقالها 2019، وهي تبلغ من العمر 22 عامًا، حكم عليها بالسجن 10 سنوات"، مضيفة أنها تأمل في الحصول على عفو من خلال الاحتجاج على حكم الم
المصدر: العربية
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