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مسافرون بريطانيون علقوا في مطارات ألمانيا بعد قرار تعليق الرحلات

Lebanon 24
21-12-2020 | 09:00
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وجد عشرات المسافرين الذين وصلوا من المملكة المتحدة أنفسهم عالقين في المطارات الألمانية ليل الأحد الاثنين، بعد قرار تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي اكتشفت على اراضيها، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

 

وفي مطار هانوفر شمال البلاد، طال الاجراء الجديد مجموعة من 63 راكبا عائدين من المملكة المتحدة لم يسمح لهم بمغادرة موقع المطار، بحسب ما قالت الشرطة المحلية. وتوجب على الجميع الخضوع لفحص فيروس كورونا المستجد الذي اجراه لهم في الموقع طاقم طبي لبس افراده ملابس واقية، وينتظر صدور نتائجه الاثنين. وفي الانتظار، خصص المطار أسرة في أحد المباني التابعة له حيث سيمضي الركاب ليلتهم.

 

وقال المسؤول في هيئة الصحة المحلية أندرياس كرانتس لوكالة الأنباء الألمانية (دي بي ايه"): "هدفنا منع السلالة الجديدة للفيروس من الانتشار في المنطقة".

 

وكان الوضع مشابها في مطار شتوتغارت، ولكن مع مجموعة أصغر من الركاب الذين وصلوا من المملكة المتحدة ونقلوا إلى مركز اختبار في موقع المطار، وفقا لمتحدث باسم المنشأة. وسيسمح لهم بمغادرة المبنى إذا جاءت نتيجة الاختبارات التي خضعوا لها سلبية، ولكن سيتوجب عليهم ايضا الخضوع لحجر صحي لاحقا.

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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