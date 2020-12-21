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الكويتيون يشيعون جثمان نجل أمير البلاد الراحل (فيديو)

Lebanon 24
21-12-2020 | 11:30
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شيع الكويتيون، اليوم الاثنين، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد الراحل، الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

 

ووري جثمان الشيخ ناصر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأسبق، الثرى في مقبرة الصليبخات شمال شرقي البلاد.

 

وشاركت جموع غفيرة من المواطنين في الصلاة على جثمان الراحل قبل أن يوارى الثرى وسط حضور كثيف من المعزين، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

 

والشيخ ناصر، هو النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الجابر الصباح، وسبق أن تقلد عدة مناصب منها حقيبة وزارة الدفاع في عام 2017، ووزيرا لشؤون الديوان الأميري عام 2006، والمستشار الخاص لسمو ولي العهد في العام 1999.

 

وجرى تداول أنباء عن تدهور وضع الشيخ الصحي، ودخوله العناية المركزة بحالة حرجة، خلال الأيام الماضية، في وقت سبق وأن أجرى الشيخ ناصر منتصف عام 2018 عملية جراحية، لاستئصال ورم في الرئة، تكللت بالنجاح في مستشفى خارج البلاد، ليواصل منذ ذلك الحين استكمال علاجه خارج البلاد، وخضوعه للفحوصات بين الحين والآخر.

 

ولد الشيخ ناصر صباح الأحمد في قصر الشعب، في الـ 27 من نيسان عام 1948 وعاش وتربى بعد ذلك بقصر دسمان.

 

 

المصدر: سبوتنيك
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