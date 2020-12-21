الخارجية السعودية: ندين ونستنكر استهداف "المنطقة الخضراء" في بغداد

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانتها واستنكارها "للعمل الإرهابي الذي استهدف "المنطقة الخضراء" في العاصمة العراقية بغداد.



وقالت الخارجية السعودية في بيان، اليوم الإثنين، إنّ "المملكة تقف إلى جانب الجمهورية العراقية الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وصيانة سيادتها، وحماية أرواح المواطنين والمقيمين على أراضيها".

#تصريح | تؤكد المملكة مساندتها لجمهورية العراق الشقيقة ووقوفها إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وصيانة سيادتها وحماية أرواح المواطنين والمقيمين على أراضيها — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 21, 2020

وكان مصدر أمني أفاد، أمس الأحد، باستهداف "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة العراقية بغداد بخمسة صواريخ "كاتيوشا".



وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنّه "تم استهداف المنطقة الخضراء بخمسة صواريخ "كاتيوشا"، وإطلاق منظومة السيرام داخل المنطقة".



وأكد المصدر أنّ مكان إطلاق الصواريخ تم من منطقة الطمر الصحي وسقطت على مجمع سكني في المنطقة الخضراء قريب من مبنى السفارة، مبيناً أن أحد الصواريخ سقط على شقة سكنية، وأخر ضمن كراج المجمع، بينما تطايرت شظايا القصف صوب محيط منطقة الجادرية.



يشار إلى أن "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ "كاتيوشا"، بدون خسائر بشرية، ولم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.